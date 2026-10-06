Frontera: consultorio médico del ISSSTE funcionaría por citas

El Ayuntamiento de Frontera ofreció al ISSSTE un espacio en el Centro Comunitario DIF Occidental para instalar un consultorio médico, aunque el servicio tendría que operar mediante citas debido a las limitaciones del inmueble.

Sara Irma Pérez Cantú, alcaldesa de Frontera, explicó que el espacio disponible se encuentra dentro del centro comunitario y cuenta con un consultorio nuevo, equipado y con aire acondicionado.

Sin embargo, señaló que existe una limitante para habilitar una sala de espera, debido a que el área disponible actualmente se utiliza para cursos y actividades de convivencia, además de brindar alimentos a adultos mayores.

Indicó que, si el ISSSTE puede adaptar su atención mediante citas, el Ayuntamiento está dispuesto a facilitar el espacio para que los derechohabientes puedan recibir consulta. "Ellos lo solicitaron, si ellos se adaptan a lo que tenemos nosotros y sea por cita, estamos a la mejor disposición", señaló.

Pérez Cantú agregó que, en caso de requerirse un espacio más amplio, el Municipio analizará otras alternativas, aunque actualmente no cuenta con otro inmueble disponible dentro de la administración pública.

La Alcaldesa destacó que el consultorio también será utilizado por médicos que brindarán atención municipal. Explicó que el doctor José Luis comenzará a ofrecer consultas y que actualmente también participan médicos practicantes de la Universidad Autónoma de Durango.

Estos estudiantes colaboran con Miguel Sánchez, director de Salud, y José Luis, director del DIF Municipal.