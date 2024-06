En precarias condiciones presidencia municipal

FRONTERA COAH-. Desde hace años la presidencia municipal de Frontera no cuenta con las condiciones necesarias para soportar una situación como la que se tiene pronosticada en cuanto al tema de la lluvia.

"Puede ser que también nos lastime la lluvia, el tema de la inversión en presidencia municipal la verdad es que fue una decisión mía, aquí tiraban el dinero en la plaza principal, llegaba un presidente y lo ponía de otra manera, luego llegaba otro volvían a cambiar la verdad a mí se me hizo una grosería invertir en presidencia pero el edificio está lastimado".

El alcalde comentó que sí hay muchos daños en la infraestructura de la presidencia municipal, sobre todo en el tema del techo, desde que él y su equipo llegaron a la presidencia municipal se inundaron, se mojaron algunos muebles y

"No es un tema nuevo, es un tema de tiempo atrás y hay que invertirle pero yo creo que le va a tocar a la próxima administración hacerse cargo de este edificio, prácticamente como me entregaron así está no se ha hecho una sola modificación ni siquiera a mi oficina", comentó el alcalde quien incluso nunca se ha sentado en la silla presidencial como manera de decisión personal.