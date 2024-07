Afirma Leija no dejarán caer Altos Hornos.

Aunque las esperanzas parecen desvanecerse y la llama de reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA) se apaga lentamente, Ismael Leija, secretario general del Sindicato Nacional Democrático, asegura que "la empresa no la van a dejar caer".

En su reciente visita a la empresa, el conciliador Víctor Manuel Aguilera no logró tomar posesión como síndico de Minosa, lo que no impidió que Leija expresara su confianza en que pronto se acelerarán las facilidades para el síndico de Minosa, permitiéndole revisar y avanzar en el proceso de recuperación.

Leija subrayó la gravedad de la situación: "No he querido ser pesimista, pero ahorita no podemos cerrar los ojos a esta realidad. El tiempo ya lo tenemos encima y el proceso de AHMSA, que es toda una siderúrgica, es muy complejo. Lo que debemos ver es el tiempo."

A pesar de la posibilidad de quiebra, el líder sindical mantiene la esperanza de que existe tiempo para recuperar la empresa. El próximo 4 de agosto vence el plazo del concurso mercantil, lo que indica que el proceso aún tiene un largo camino por delante.