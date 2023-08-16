Enamorarán al turismo

Del 16 al 18 de agosto Saltillo es sede del Congreso Nacional de la Industria de las Reuniones (CNIR), en las instalaciones del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Raúl Rodarte Leos, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, declaró que la ciudad se encuentra lista para recibir a los cerca de 700 asistentes entre congresistas, ponentes y expositores.

El evento es organizado por el Consejo Nacional de la Industria de Reuniones en colaboración con la entidad anfitriona y otras asociaciones afiliadas al consejo.

De acuerdo con su página web, el CNIR “tiene como objetivo principal contribuir a la profesionalización y competitividad de los diversos actores involucrados en la cadena de valor de la industria de reuniones”.

Agrega que la mayoría de los asistentes al Congreso son propietarios o directivos, representando el 73% de los participantes y “teniendo la capacidad de tomar decisiones en distintos sectores”.

Rodarte Leos destacó que en la capital coahuilense hay certidumbre para inversionistas gracias a la seguridad que se vive en el estado.

“Podemos ver que somos una ciudad y un estado bien rankeados, con políticas públicas sanas y confiables. Se puede decir que hay certidumbre para generarle confianza tanto al inversionista como al visitante”, detalló.

Asimismo, el sitio web califica a Saltillo como “la sede ideal” y reconoce que la Región Sureste de Coahuila es de gran importancia turística, destacando sus pueblos mágicos, los monumentos coloniales y los descubrimientos paleontológicos.

CUATRO SEGMENTOS

El directivo de la OCV añadió que la ciudad destaca en la industria de eventos principalmente en cuatro segmentos: de congresos, el deportivo, el llamado de romance o en los viajes de incentivo.

Explicó que gracias a las instalaciones que se tienen en escuelas y universidades, así como a la oferta hotelera, es posible albergar torneos principalmente de basquetbol y beisbol.

“Estamos preparados para recibir a un promedio de mil 500 a 2 mil 500 deportistas en diferentes eventos”, detalló.

En cuanto a la categoría de “romance”, Raúl Rodarte explicó que se trata de bodas, donde la Región Sureste resalta en espacios como museos, jardines y recientemente viñedos.

Otro segmento es el “viaje de incentivo”, que es promover con las personas un paseo por la región, en donde se involucran otras experiencias como la gastronomía, el hospedaje, la historia y la paleontología.

“Todo eso es lo que tenemos que ponerles sobre la mesa a nuestros visitantes a este evento para que ellos nos atraigan más inversión”, contó Rodarte.

Añadió que si bien se hizo una fuerte financiación para el CNIR, se espera a su vez que pueda desencadenar en un retorno.

ATRACTIVOS DE SALTILLO

Rodarte Leos explicó que entre las cosas que se destacan como atractivas en la Región Sureste, los visitantes pueden realizar todo un corredor de atracciones con diferentes actividades desde Arteaga hasta General Cepeda.

Resaltó que en la sierra los turistas pueden disfrutar de un resort como Monterreal, pasar por Saltillo y conocer principalmente el Museo del Desierto y el de las Aves de México, en el Centro Histórico.

Mencionó que en Ramos Arizpe se visitan constantemente las aguas termales y que en General Cepeda, recientemente nombrado pueblo mágico, las zonas paleontológicas en los ejidos de Narigua y Porvenir de Jalpa atraen a los turistas.