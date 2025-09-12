Luz Elena Morales condena votación de regidores sobre transporte gratuito en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, señaló que es incomprensible que los regidores de Morena hayan votado en contra el programa de transporte público gratuito de Saltillo, denominado "Aquí Vamos Gratis"

La diputada local por el distrito 13 recordó que dicho programa del gobierno del alcalde Javier Díaz González beneficiará al menos a 250 mil personas, quienes tendrán dos rutas troncales gratuitas y el rediseño de las 20 rutas actuales que se convertirán en 32 rutas alimentadoras.

"El programa es inédito, ya que apoyará a miles de familias en su economía, además de contar con cobertura en colonias que actualmente no tienen el servicio; 35 nuevos camiones que tendrán más frecuencias, estarán climatizados y con internet, y todo gratis para los saltillenses"

Por ello, condenó que los ediles de Morena hayan votado en contra en Cabildo este programa.

"Es incomprensible que los mismos regidores de Morena reconocieron que el programa era muy bueno, pero por motivos políticos lo votaron en contra"

Luz Elena Morales expuso que mientras la Presidenta de la República habla del trabajo coordinado con estados y municipios sin distingo de colores partidistas, es reprobable que los regidores Alejandra Salazar, Ricardo Treviño, Daniela Ramos, Rosaura Monroy y el síndico de minoría, Roberto Martínez hayan votado en contra un gran programa social sólo por consignas partidistas.