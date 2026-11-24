Frontera, Coah. - La alcaldesa Sari Pérez Cantú y el gobierno municipal invitan a la ciudadanía, en especial a niñas y niños, al tradicional encendido del pino navideño el próximo martes 1 de diciembre en la Plaza Principal, con el que se dará la bienvenida a la temporada decembrina.

La cita será a partir de las 18:00 horas. Alrededor de las 18:45 horas se realizará el encendido oficial del pino, la villa navideña y la iluminación de la Presidencia Municipal, en un evento que contará con la presencia de jardines de niños, escuelas primarias, universidades, directivos escolares, integrantes del Cabildo, directores, coordinadores y el equipo Mejora.

La celebración se unirá este año con la Caravana Coca-Cola, que arribará aproximadamente a las 19:25 horas con sus camiones iluminados, y en la que duendes y osos polares convivirán con los asistentes. El evento está bajo la coordinación del departamento de Logística Municipal.

"Queremos ver nuestra Plaza Principal llena de sonrisas y magia; esta fiesta será para todas nuestras familias, especialmente para nuestras niñas y niños, quienes son el corazón de la Navidad en Frontera", expresó la alcaldesa al convocar a la comunidad.

Pérez Cantú aseguró que todo estará listo para recibir a los fronterenses y dar inicio a las fiestas decembrinas en unidad y convivencia. Con este encendido, Frontera reafirma su compromiso de mantener vivas las tradiciones y generar espacios de convivencia para las familias, con orden y rumbo.