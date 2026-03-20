Hallazgo de hombre sin vida conmociona a Zona Centro de Nadadores

NADADORES, COAH.— La tranquilidad de la Zona Centro se vio interrumpida la mañana de este viernes tras el hallazgo de un hombre sin vida en el patio de su domicilio, en un hecho que movilizó a cuerpos de seguridad y generó consternación entre vecinos.

El fallecido fue identificado como Luis Gerardo Villarreal Mata, de 43 años de edad, quien fue encontrado por su esposa alrededor de las 09:00 horas en la vivienda ubicada sobre la calle Aldama número 22.

¿Cómo ocurrió el hallazgo?

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer salió al patio de la casa y se topó con la escena, por lo que, en medio de la desesperación, intentó auxiliarlo mientras solicitaba apoyo a los números de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal de Nadadores acudieron de inmediato al lugar, así como socorristas, quienes tras revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Acciones de la autoridad

Ante la situación, se dio aviso a agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes se trasladaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las indagatorias correspondientes.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias en el domicilio, fijando la escena y recabando evidencia para esclarecer el caso.

Reacciones de la comunidad

Trascendió que familiares desconocen las causas que llevaron al hombre a tomar esta decisión, por lo que serán las autoridades quienes determinen mayores detalles tras las investigaciones.

Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.