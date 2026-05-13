Enrique Kike Sánchez recorre Bellavista y escucha a comerciantes en Coahuila

Frontera Coah.- El candidato del Partido Verde a la diputación del sexto distrito del Congreso del Estado de Coahuila, Enrique "Kike" Sánchez, recorrió la mañana de este miércoles la pulga de la colonia Bellavista, donde saludó a comerciantes y familias del sector.

Durante su visita, el candidato presentó sus propuestas de frente a la ciudadanía y escuchó las principales necesidades e inquietudes de quienes diariamente trabajan y acuden a este tradicional punto de encuentro.

Comerciantes y ciudadanos le mostraron su respaldo y voto de confianza, destacando que Kike Sánchez es un activista social reconocido en la región, que ha respondido a la gente cada vez que ha ocupado un cargo público.

Los asistentes señalaron que el candidato del Partido Verde mantiene una campaña cercana a la ciudadanía, caminando las calles y escuchando directamente a las familias del distrito.

Por la tarde, Enrique "Kike" Sánchez continuará con su campaña en la colonia Occidente, donde recorrerá las calles llevando sus propuestas casa por casa y fortaleciendo el diálogo con los vecinos del sector.