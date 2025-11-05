Protección Animal investiga caso de veneno en mascotas

FRONTERA, COAHUILA.- Protección Animal del municipio de Frontera detectó un caso de envenenamiento a perros y gatos en el ejido Fresnillo, donde varios animales resultaron afectados. La coordinadora del área, Tuilzie Ibarra Vázquez, informó que este miércoles acudió al lugar para entrevistar a los propietarios y conocer la situación de primera mano.

De acuerdo con las investigaciones, un vecino presuntamente colocó veneno en cebo dentro de su domicilio, el cual fue ingerido por los animales de otra persona, provocando la muerte de tres gatos y afectando gravemente a un perro que tuvo que ser llevado con un veterinario para recibir atención médica. La funcionaria explicó que durante la visita también coincidieron con una segunda notificación hacia la persona responsable, con el fin de advertirle sobre las consecuencias de este tipo de acciones. Además, indicó que la parte afectada puede proceder con una denuncia formal ante el área de Ecología Municipal. Ibarra Vázquez subrayó la importancia de tener precaución con los productos tóxicos, ya que representan un riesgo no solo para los animales, sino también para los niños que podrían entrar en contacto con el veneno. Agregó que el dueño de los animales tuvo que amarrar a un gato y a otro perro para evitar que se acercaran nuevamente al alimento contaminado, mientras continúan las investigaciones y el seguimiento del caso por parte de las autoridades municipales.