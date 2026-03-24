Esther Quintana promueve la lectura en San Buenaventura: Llamado a padres

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Durante su visita a este municipio en el marco de la Feria del Libro, la secretaria de Cultura del estado, Esther Quintana, subrayó la necesidad de que los padres de familia retomen un papel activo en la educación de sus hijos, particularmente en el fomento de la lectura y la comprensión.

La funcionaria reconoció el esfuerzo del gobierno municipal por impulsar actividades como círculos de lectura dirigidos a niños, jóvenes y adultos, destacando que este tipo de iniciativas ayudan a acercar los libros a sectores que suelen mostrarse renuentes al hábito lector.

Sin embargo, advirtió que el trabajo no puede recaer únicamente en las escuelas ni en los docentes.

"Leer te lleva a aprender, reflexionar y tomar decisiones. Los libros son los mejores amigos de una persona, siempre están ahí y te permiten conocerte más", expresó.

Quintana señaló que uno de los principales errores actuales es que muchos padres consideran que la escuela debe asumir completamente la formación de los menores, como si se tratara de una extensión del hogar o incluso de una guardería.

En este sentido, enfatizó que las instituciones educativas son coadyuvantes en la enseñanza, ya que transmiten conocimientos y refuerzan valores, pero es en el hogar donde se forman los principios fundamentales de cada persona.

Por ello, hizo un llamado directo a las familias para que asuman su responsabilidad en la educación de sus hijos, incentivando la lectura desde casa y acompañando su proceso de aprendizaje.

"Los valores que hacen a un ser humano se aprenden en casa", concluyó.