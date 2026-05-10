Colapsa estructura en bar; 5 heridos

SALTILLO, Coahuila.- Durante la madrugada de este domingo se registró un accidente al interior del bar Not In The Mood, localizado sobre el bulevar Moctezuma, en la colonia Los Pinos, donde al menos cinco personas resultaron lesionadas tras el colapso de una estructura utilizada como área VIP.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según versiones de asistentes al lugar, el incidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana, cuando una tarima elevada donde se encontraban varios jóvenes se vino abajo de manera repentina, provocando momentos de confusión y alarma entre los presentes.

Acciones de la autoridad

Testigos señalaron que las personas heridas fueron retiradas del sitio en automóviles particulares, debido a que presuntamente no se permitió solicitar apoyo de ambulancias tras el accidente. Asimismo, indicaron que elementos policiacos enfrentaron demora para ingresar al establecimiento cuando arribaron para atender el reporte.

Aunque se desconoce el estatus actual de los jóvenes lesionados, trascendió que un joven recibió una grave herida en la cabeza, por lo que fue trasladado en automóvil particular a un hospital privado para recibir atención médica oportuna. Los lesionados aún no han manifestado si se procederá legalmente contra el establecimiento.

Detalles confirmados

Posteriormente acudieron corporaciones de auxilio y seguridad, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron la suspensión temporal del negocio, en tanto se desarrollan las investigaciones para determinar las condiciones en que operaba la estructura colapsada y deslindar responsabilidades.