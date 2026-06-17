Carlos Villarreal realiza ajustes en su gabinete en Monclova

En sesión de Cabildo, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, tomó protesta a Guillermo Viruete como nuevo Tesorero Municipal, en sustitución de Tomás López, quien asumirá la jefatura de Gabinete y Proyectos Estratégicos.

El edil informó que este ajuste corresponde a un 'enroque' interno dentro de la administración municipal, con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional sin incorporar nuevos perfiles, ya que ambos funcionarios forman parte del equipo desde el inicio de la gestión.

Villarreal Pérez reiteró el compromiso de su gobierno de continuar impulsando el desarrollo de Monclova bajo principios de transparencia, eficiencia e innovación, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a fin de generar más y mejores oportunidades para las familias.

Sobre el nuevo encargo de Tomás López, explicó que estará enfocado en el seguimiento de proyectos clave como el plan de desarrollo económico, así como en la consolidación de estrategias en materia hídrica y de movilidad. Además, dará continuidad a obras en conjunto con el Gobierno del Estado y fortalecerá la vinculación con instancias federales, la iniciativa privada y organismos internacionales.

En tanto, destacó que Guillermo Viruete no es ajeno a la función, ya que se desempeñaba como segundo al mando en la Tesorería, encargado de la asignación y revisión del presupuesto, por lo que cuenta con experiencia en el manejo responsable de los recursos públicos.

Finalmente, el alcalde precisó que no se contemplan más cambios en la administración y subrayó que este movimiento permitirá reforzar distintas áreas del gobierno municipal, manteniendo el orden y la eficiencia en el ejercicio del gasto público.