Estudiante de FIME Monclova destaca en torneo de Jiu Jitsu en Colombia

El estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Biomédica de FIME Monclova, José Eduardo Vásquez Escareño, obtuvo el tercer lugar en la categoría cinta morada durante el torneo Medellín Pro 7 Brazilian Jiu Jitsu, celebrado el pasado 14 de junio en Medellín, Colombia.

Con este resultado, el universitario representó a México en una de las competencias más importantes de la disciplina, consolidando meses de preparación, disciplina y esfuerzo dentro y fuera del tatami.

Reconocimiento por su labor como instructor

Además de su desempeño como competidor, Eduardo recibió un reconocimiento especial por su labor como instructor de Jiu Jitsu, luego de que varios de sus alumnos se coronaran campeones en tres categorías durante el mismo certamen internacional.

Apoyo de la comunidad de FIME Monclova

La comunidad de FIME Monclova destacó el logro del joven deportista, al considerarlo un ejemplo de dedicación, constancia y compromiso tanto en el ámbito académico como en el deportivo.