Trágica volcadura en Juárez cobra la vida de Víctor N

JUÁREZ, COAH.- Una persona perdió la vida en una trágica volcadura registrada en el kilómetro 35 de la carretera estatal número 27, a la altura del entronque con el Ejido El Álamo.

El percance movilizó a corporaciones de los tres órdenes de gobierno tras el reporte recibido en las líneas de emergencia 911.

En el lugar se corroboró el fallecimiento de Víctor N, de 61 años de edad y con domicilio en Juárez, el cual se desplazaba a bordo de una camioneta, informó el delegado de la Fiscalía en la Carbonífera Lic., Diego Garduño Guzmán.

Acciones de la autoridad

Las autoridades policiacas procedieron a realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Elementos ministeriales y peritos en criminalística efectuaron los actos de investigación, incluyendo la necropsia de ley, con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre lo ocurrido y establecer las causas del accidente.

El área fue acordonada mientras se levantaban las evidencias correspondientes.

Detalles confirmados

El delegado señaló que, se continuará con las indagatorias para determinar las condiciones en que se produjo la volcadura.