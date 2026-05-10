Javier Flores celebra a las madres en San Buenaventura con evento especial

San Buenaventura, Coah.– Una noche llena de alegría, música y muestras de cariño, fue la celebración que el alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa y presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Ayala, ofreció a las madres del municipio y sus ejidos con un emotivo evento artístico-cultural realizado en la explanada de la Presidencia Municipal.

Más de dos mil mamás, desde jóvenes madres hasta queridas abuelitas, disfrutaron de un evento artístico especial preparado con mucho cariño por la administración municipal, donde recibieron hermosas rosas entregadas personalmente por el alcalde y su esposa como símbolo de amor, respeto y gratitud hacia las mujeres que son el pilar de las familias sambonenses.

"Bendiciones, buenos deseos y abundante amor les dejamos en cada rosa", expresó la familia Flores Ayala durante el festejo dedicado a las mamás.

La música en vivo puso a bailar y cantar a las asistentes, quienes disfrutaron al máximo cada momento de convivencia y alegría.