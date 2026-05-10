Temperaturas altas provocan incremento en consumo de agua en Coahuila

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) mantiene actualmente siete pozos fuera de operación como medida preventiva para evitar la sobreexplotación del acuífero, aunque estos pueden activarse en cualquier momento si el incremento en el consumo de agua así lo requiere.

Así lo informó Eduardo Campos, gerente de SIMAS, quien detalló que, con la llegada de temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, el consumo de agua ya registra un aumento significativo. Explicó que, al comparar el cierre de marzo con el de abril, se observó un incremento aproximado del 8 por ciento, pasando de un promedio de mil 400 litros por segundo a mil 510, con picos que alcanzan hasta los mil 550 litros por segundo.

El funcionario señaló que este comportamiento es normal durante la temporada de calor y que el sistema está preparado para responder a la demanda, con una capacidad de suministro de hasta dos mil litros por segundo. "Tenemos la capacidad y los niveles necesarios en los acuíferos para garantizar el abasto sin problema durante esta época", aseguró.

Campos destacó que, hasta el momento, ningún sector de la ciudad se ha quedado sin agua. Sin embargo, precisó que situaciones como fugas o fallas eléctricas pueden ocasionar ajustes temporales en los horarios de distribución, sin que esto signifique falta del recurso. Puso como ejemplo una fuga registrada en el sector Aviación, la cual obligó a modificar los tiempos de suministro mientras se realizaban las reparaciones correspondientes.

Finalmente, reiteró que los siete pozos que actualmente se encuentran "descansando" forman parte de una estrategia de cuidado del acuífero, pero pueden ser incorporados a la red de manera inmediata si las condiciones lo demandan, garantizando así el servicio a la población durante los días de mayor calor.