Frontera: Limpieza y mantenimiento en Panteón Municipal Dolores para el Día de las Madres

Frontera, Coah.- Con motivo de la celebración del Día de las Madres, distintas áreas operativas del municipio realizan labores de limpieza, mantenimiento y prevención en el Panteón Municipal Dolores, a fin de brindar condiciones adecuadas para las familias que acudirán este 10 de mayo.

Entre las acciones efectuadas se encuentran trabajos de deshierbe, retiro de residuos, limpieza de pasillos y mantenimiento general en áreas comunes. Asimismo, se llevaron a cabo tareas de pintura en pilas y abastecimiento de agua para facilitar las actividades de las y los visitantes.

De acuerdo con el personal operativo, los accesos principales y zonas de circulación fueron despejados para permitir un tránsito más seguro y ordenado durante la jornada, considerada una de las de mayor afluencia del año.

En materia preventiva, el área de Salud realizó labores de fumigación y control sanitario, además de emitir recomendaciones para evitar la proliferación de mosquitos y otros insectos. Se exhorta a la población a utilizar arreglos artificiales o, en caso de colocar flores naturales, evitar acumulaciones de agua en recipientes y floreros.

Por su parte, Protección Civil mantendrá personal de apoyo y vigilancia durante el día, con el objetivo de atender cualquier situación que pudiera presentarse y orientar a los asistentes.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a colaborar con las medidas de limpieza y seguridad, utilizando los contenedores de basura instalados en el lugar y atendiendo las indicaciones del personal operativo.