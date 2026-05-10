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Coahuila

Frontera: Limpieza y mantenimiento en Panteón Municipal Dolores para el Día de las Madres

Protección Civil de Frontera estará presente en el Panteón Municipal Dolores, brindando apoyo y vigilancia durante la afluencia del Día de las Madres.

Por Staff / La Voz - 10 mayo, 2026 - 08:08 a.m.
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      Frontera, Coah.- Con motivo de la celebración del Día de las Madres, distintas áreas operativas del municipio realizan labores de limpieza, mantenimiento y prevención en el Panteón Municipal Dolores, a fin de brindar condiciones adecuadas para las familias que acudirán este 10 de mayo.

      Entre las acciones efectuadas se encuentran trabajos de deshierbe, retiro de residuos, limpieza de pasillos y mantenimiento general en áreas comunes. Asimismo, se llevaron a cabo tareas de pintura en pilas y abastecimiento de agua para facilitar las actividades de las y los visitantes.

       

      De acuerdo con el personal operativo, los accesos principales y zonas de circulación fueron despejados para permitir un tránsito más seguro y ordenado durante la jornada, considerada una de las de mayor afluencia del año.

      En materia preventiva, el área de Salud realizó labores de fumigación y control sanitario, además de emitir recomendaciones para evitar la proliferación de mosquitos y otros insectos. Se exhorta a la población a utilizar arreglos artificiales o, en caso de colocar flores naturales, evitar acumulaciones de agua en recipientes y floreros.

       

      Por su parte, Protección Civil mantendrá personal de apoyo y vigilancia durante el día, con el objetivo de atender cualquier situación que pudiera presentarse y orientar a los asistentes.

      Las autoridades municipales reiteraron el llamado a colaborar con las medidas de limpieza y seguridad, utilizando los contenedores de basura instalados en el lugar y atendiendo las indicaciones del personal operativo.

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