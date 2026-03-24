Javier Flores Rodríguez promueve valores cívicos en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer los valores cívicos y fomentar el conocimiento de la historia nacional desde la infancia, se llevó a cabo un evento cívico en el Jardín de Niños 'Guelatao', ubicado en la colonia Benito Juárez.

El acto fue presidido por el alcalde Javier Flores Rodríguez, quien estuvo acompañado por integrantes del Cabildo, refrendando el compromiso de su administración con la educación y la formación integral de la niñez.

La directora del plantel, Juanita Miroslava Flores Reyes, agradeció la presencia de las autoridades municipales, destacando la importancia de este tipo de actividades que permiten inculcar valores cívicos en las niñas y los niños, así como fortalecer la identidad nacional.

Durante el evento, también se informó sobre el apoyo brindado al plantel con trabajos de pintura, contribuyendo a mejorar las condiciones del Jardín de Niños 'Guelatao' en beneficio de la comunidad escolar.

En la ceremonia estuvieron presentes el profesor César Uriel Mata Sanmiguel, coordinador de Mejora Coahuila; la maestra Ericka Treviño, asesora pedagógica, así como padres de familia comprometidos con la educación de sus hijos.