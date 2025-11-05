Exitoso Mercadito Mejora y brigada DIF Vive Libre Sin Drogas en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con gran participación de la ciudadanía se realizó en la plaza principal el programa 'Mercadito Mejora' y la brigada estatal 'DIF Vive Libre Sin Drogas', impulsados por el DIF Coahuila en coordinación con el Gobierno Municipal.
El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez acompañó a decenas de familias sambonenses que disfrutaron de esta jornada dedicada a promover la salud, el bienestar y los valores familiares.
Durante el evento se ofrecieron diversos servicios y actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias, así como espacios para productores locales y jóvenes emprendedores.
'Sigamos construyendo un municipio más sano, unido y lleno de oportunidades para todos', expresó el Edil, al agradecer la participación de las familias y el respaldo del coordinador regional del DIF Estatal, Diego Siller, quien asistió en representación de la señora Liliana Salinas Valdes, presidenta honoraria del DIF Coahuila.
Caja de datos
Programa Mercadito Mejora y DIF Vive Libre Sin Drogas
· Se promueve la salud, el bienestar y los valores familiares.
· Espacios para productores locales y jóvenes emprendedores.
· Coordinación entre DIF Coahuila y Gobierno Municipal de San Buenaventura.
· Fomenta la unión y participación ciudadana.