Exitoso Mercadito Mejora y brigada DIF Vive Libre Sin Drogas en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con gran participación de la ciudadanía se realizó en la plaza principal el programa 'Mercadito Mejora' y la brigada estatal 'DIF Vive Libre Sin Drogas', impulsados por el DIF Coahuila en coordinación con el Gobierno Municipal.

El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez acompañó a decenas de familias sambonenses que disfrutaron de esta jornada dedicada a promover la salud, el bienestar y los valores familiares.

Durante el evento se ofrecieron diversos servicios y actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias, así como espacios para productores locales y jóvenes emprendedores.

'Sigamos construyendo un municipio más sano, unido y lleno de oportunidades para todos', expresó el Edil, al agradecer la participación de las familias y el respaldo del coordinador regional del DIF Estatal, Diego Siller, quien asistió en representación de la señora Liliana Salinas Valdes, presidenta honoraria del DIF Coahuila.

Caja de datos

Programa Mercadito Mejora y DIF Vive Libre Sin Drogas

· Se promueve la salud, el bienestar y los valores familiares.

· Espacios para productores locales y jóvenes emprendedores.

· Coordinación entre DIF Coahuila y Gobierno Municipal de San Buenaventura.

· Fomenta la unión y participación ciudadana.