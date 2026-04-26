Sari Pérez Cantú organiza festejo infantil en Frontera

Frontera, Coah.- Con gran entusiasmo y cariño, la alcaldesa Sari Pérez Cantú invita a todas las familias, y muy especialmente a las niñas y niños, para que se sumen a un festejo lleno de magia, sonrisas y momentos inolvidables en honor a quienes son el presente y el futuro del municipio.

En coordinación con el Gobierno del Estado y el Sistema DIF, el Gobierno Municipal ha preparado la esperada fiesta para las reinas y reyes del hogar ¡Yijaaa Festejo!, que se llevará a cabo este próximo 29 de abril en la Plaza de la Lagunita, a partir de las 4:30 de la tarde, donde la diversión estará garantizada desde el primer momento.

La edil destacó que las niñas y los niños son el motor que inspira cada acción de su administración, por lo que este evento es una muestra del compromiso por brindarles espacios de alegría, sana convivencia y desarrollo integral. "Queremos verlos felices, disfrutando, jugando y soñando en grande", expresó.

El festejo contará con juegos, dinámicas, regalos y muchas sorpresas que harán vibrar de emoción a las y los pequeños, en un ambiente completamente familiar, seguro y lleno de energía positiva, donde cada risa será el mejor regalo para todos.

Finalmente, Pérez Cantú reiteró su invitación con gran alegría: "Este 29 de abril los esperamos con los brazos abiertos para celebrar a lo más valioso que tenemos. ¡Yijaaa festejo! Porque en Frontera, nuestras niñas y niños son el corazón de todo lo que hacemos.