Crece 9 % recaudación por nómina en Coahuila

SALTILLO, Coah. - La recaudación del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en Coahuila alcanzó 4 mil 134 millones de pesos, un incremento de 9 % frente al mismo periodo de 2025, informó el administrador fiscal general del estado, José María Morales Padilla.

El funcionario atribuyó el comportamiento favorable principalmente a la estabilidad del mercado laboral, la permanencia de compañías en la entidad, la apertura de nuevas plazas y el incremento en los ingresos de los trabajadores.

Morales Padilla destacó que el resultado se presenta en un contexto económico nacional marcado por diversos retos, entre ellos las modificaciones relacionadas con aranceles y tarifas que han generado presiones para distintos sectores productivos.

Afirmó que el nivel de cumplimiento de las empresas constituye un indicador de la continuidad de sus operaciones y de la disposición para conservar sus inversiones en Coahuila.

La aportación al crecimiento de los ingresos estatales, agregó, proviene tanto de grandes corporativos como de pequeñas y medianas empresas y negocios de menor tamaño.

De mantenerse el ritmo registrado hasta ahora, el administrador fiscal general estimó que el ejercicio podría cerrar con un aumento cercano al 10 % respecto a las proyecciones establecidas.

El funcionario señaló que la evolución favorable del ISN se ha mantenido durante varios años y consideró que este indicador permite observar parte de la dinámica económica estatal, además de reflejar el nivel de confianza de quienes invierten y generan fuentes de trabajo.

Sostuvo que, pese a las condiciones externas que han afectado a la economía nacional, las empresas establecidas en Coahuila han encontrado condiciones para continuar con sus operaciones y, en algunos casos, incrementar sus actividades.

Sobre los contribuyentes que registran algún atraso en sus obligaciones, Morales Padilla explicó que la autoridad fiscal realiza labores de seguimiento mediante avisos y recordatorios para promover la regularización.

Reconoció que existe una cartera vencida, aunque aseguró que las acciones implementadas para recuperar esos recursos han permitido obtener resultados.

El administrador fiscal consideró que el aumento de los ingresos provenientes del ISN, en un periodo de desafíos económicos, representa una señal favorable respecto a la confianza empresarial y a la capacidad de Coahuila para conservar inversiones y empleos.