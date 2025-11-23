Un éxito la Carrera 5k Coahuila Seguro

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de promover la cercanía y confianza entre sociedad y las corporaciones de seguridad bajo el eje de prevención y proximidad del Gobernador Manolo Jiménez Salinas se realizó la primera edición de la carrera 5K Coahuila Seguro.

¿Qué ocurrió?

El evento, donde participaron mil 1400 corredores, fue encabezado por el Fiscal General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, y el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez.

El Fiscal General, Federico Fernández, señaló que a pesar de que Coahuila es el segundo estado más seguro para vivir, junto al Gobernador Manolo Jiménez, se sigue trabajando para no bajar la guardia y mantener un Estado Seguro y Blindado.

Rodeados de un ambiente totalmente familiar, hombres y mujeres partieron de la Avenida Universidad para posteriormente recorrer a lo largo del Bulevar Venustiano Carranza en la capital del Estado.

¿Quiénes fueron los ganadores?

Los ganadores de la categoría general en su rama femenil fueron Lydia Busibigrio en primer lugar, Ximena Vásquez en segundo lugar y Katya Ríos en tercer lugar. En la rama varonil, Ulises Loza obtuvo el primer lugar; Jared Rivera, el segundo lugar y Milton Flores, el tercer lugar.

En la categoría de servidores públicos en su rama femenil, el primer lugar fue para Rosa Gómez Ruiz, el segundo lugar para Ana Guadalupe Bazaldua y el tercer lugar para Blanca Flor Martínez.

En su rama varonil, el primer lugar lo obtuvo Edgar Quintero, el segundo lugar José Roberto Rivera y el tercer lugar para Fabián Núñez.

En todas las categorías, los premios fueron de 7 mil 500 pesos para el primer lugar; 5 mil y 3 mil pesos para segundo y tercer lugar, respectivamente.

Antonio Cepeda Licón, Director del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila, así como Enrique Martínez Morales, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, asistieron al evento.

¿Cómo se organizó el evento?

El evento se organizó con el apoyo de Go Time, empresa con gran experiencia en este tipo de eventos deportivos.