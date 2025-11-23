Refuerzan vigilancia en carreteras de Coahuila

La Fiscalía General del Estado coordina operativos con corporaciones federales, estatales y municipales para garantizar un tránsito seguro desde los puntos fronterizos hasta el interior de la entidad.

¿Qué ocurrió?

SALTILLO, COAHUILA.- La llegada de connacionales desde Estados Unidos por las carreteras de Coahuila ya activa un despliegue de seguridad ampliado. El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó que se reforzaron los filtros en los accesos principales, así como la vigilancia en brechas y corredores carreteros, con apoyo de instituciones nacionales, estatales y municipales.

Fernández Montañez explicó que recientemente se realizó una reunión operativa con la Guardia Nacional y el Ejército para coordinar la vigilancia en toda la ruta utilizada por paisanos que ingresan por Piedras Negras y Ciudad Acuña.

"Van a notar una presencia mayor en los filtros. Desde hace un par de semanas estamos trabajando con personal franco y con un respaldo muy importante de las instituciones federales", señaló el fiscal.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Detalló que la cobertura contempla diferentes regiones del estado: "En las brechas del Centro, Norte y Carbonífera, una parte la cuida el Ejército, otra la Guardia, otra la Marina, además de la Policía Estatal y las corporaciones municipales".

El funcionario destacó que, cada año, miles de mexicanos que radican en Estados Unidos eligen a Coahuila como corredor seguro para ingresar al país gracias al nivel de seguridad que ofrece la entidad.

Aseguró que los operativos se mantendrán activos para brindar tranquilidad tanto a visitantes como a habitantes del estado.

"Generalmente nuestros paisanos empiezan a llegar después del 20 de noviembre. Hemos encontrado que muchos empresarios, ciudadanos y familias prefieren este tramo carretero", afirmó.