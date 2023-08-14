Facilitan trámites en DIF municipal

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones en apoyo a todas las familias, el DIF Municipal realizó una brigada especial para el trámite de actas de nacimiento a bajo costo, así como de credenciales de elector.

Ana Lucía Cavazos Cuéllar, presidenta honoraria de esta dependencia, confirmó que más de 500 personas aprovecharon los servicios para la obtención de documentos de vital importancia.

La coordinación entre el Ayuntamiento de Ramos Arizpe y el Instituto Nacional Electoral (INE) permitió que personal de este organismo público acudiera a las instalaciones del DIF Municipal para atender a quienes requieren su identificación oficial.

“Una jornada con doble beneficio porque en el mismo lugar pudieron tramitar el acta de nacimiento y aprovecharla para, a la vez, hacer cualquier trámite pendiente ante el INE. Hemos trabajado mucho con este tipo de brigadas porque son documentos que todos requerimos para la vida diaria, y el propósito es facilitar el acercamiento a las familias”, dijo Cavazos Cuéllar al destacar que más de 60 personas solicitaron su credencial de elector.

En tanto que, 500 personas obtuvieron acta de nacimiento a un bajo precio de 20 pesos para locales y 40 pesos para foráneos.

“Fortalecimos el trabajo con el Registro Civil dada la alta demanda por parte de los padres de familia que requieren actas como parte del próximo regreso a clases”, puntualizó.

Cavazos Cuéllar reiteró el agradecimiento a las instituciones que participan en esta labor coordinada que, está proyectado, pueda continuar en próximas semanas para beneficio de más ciudadanos.