Procuraduría PRONNIF Revela Detalles en Caso de Menor Abandonada

Joven de 11 años fue localizada caminando sola durante la madrugada al sur de la ciudad, denunciando ser víctima de maltrato y abandono por parte de sus padres, lo que generó alerta entre quienes la encontraron.

Ciudadanos solicitaron el apoyo de las autoridades para atender el caso, mismo que fue dado a conocer a través de las redes sociales, ante la indignación por la situación que enfrenta la menor, quien señaló que su madre no quería cuidarla y que su padre la golpeaba, por lo que se quería ir con su padrastro a San Buenaventura.

La menor fue entregada a elementos de Seguridad Pública, quienes atendieron el caso y la canalizaron a las instancias correspondientes.

Tras realizar una valoración, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) aclaró la situación y señaló que se cuentan con antecedentes de la menor, en donde se ha acusado en varias ocasiones y por diferentes motivos a sus padres y se ha demostrado que lo que dice no es cierto.

"No es la primera vez que la atendemos, una vez nos dijo que su mamá la golpeó y se fue con el papá, luego dijo que su madrastra le hacía brujería a su papá y que la trataba mal y que se quería regresar con la mamá, y después cambió la versión".

Señaló que se ha detectado que la joven recurre frecuentemente a las mentiras, por lo que en la segunda ocasión que se detectó se canalizó al área de psiquiatría.

La madre de Tábata señaló que se tienen que turnar en las noches para cuidarla, debido a que la menor se sale del domicilio y se dan este tipo de conductas