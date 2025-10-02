Deuda predial con AHMSA deja a Monclova fuera de lista de acreedores

La administración municipal anterior no presentó en tiempo y forma los recursos legales para reclamar a Altos Hornos de México (AHMSA) el pago de más de 60 millones de pesos por concepto de Predial e ISAI, lo que dejó al municipio fuera de la lista de acreedores.

Si ustedes revisan los requerimientos legales que se pusieron en su tiempo, el municipio no aparece. No sé por qué en la administración pasada no se acreditó el adeudo en tiempo y forma. Eso provocó que no figuremos como parte de los acreedores en el proceso legal, declaró el alcalde Carlos Villarreal Pérez. El munícipe explicó que el plazo para interponer los recursos venció durante el gobierno anterior, y al no presentarse la reclamación, el adeudo municipal no se acreditó en el procedimiento, quedando Monclova fuera del acta conocida como la ´lista negra´ de la empresa como una deuda que tenga la siderúrgica con el municipio. Señaló que, aunque ya no existen tiempos legales para reclamar el pago por esa vía, lo que actualmente preocupa a las autoridades es garantizar certeza jurídica a los trabajadores y a la proveeduría local, que dependen directamente de la operación de AHMSA. Lo importante es que haya certeza jurídica para los empleados y proveedores, porque eso impacta en el día a día de nuestra ciudad. Es un tema en el que estamos ocupados junto con el gobernador, y que incluso se ha dialogado con la presidenta Claudia Sheinbaum. El edil añadió que, aunque el municipio no podrá recuperar de manera directa los recursos por predial e ISAI, sí existe la posibilidad de que, una vez que se liquiden compromisos con empleados y proveedores, se beneficien instancias estatales como CEAS, lo que a su vez impactará en las finanzas del Simas y permitirá destinar recursos a obras y prioridades locales.