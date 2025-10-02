Carlos Villarreal inaugura la Feria de Monclova 2025 con eventos familiares

Con la inauguración de la Feria de Monclova 2025, el alcalde Carlos Villarreal abre un espacio de convivencia, cultura y entretenimiento. Del 2 al 19 de octubre, el estadio Kikapoo Lucky Eagle será sede de espectáculos musicales, juegos mecánicos y gastronomía, en un ambiente 100 por ciento familiar. Este evento busca fortalecer la identidad de los monclovenses, generar derrama económica y consolidar a la ciudad como sede de grandes espectáculos.

Durante el arranque de la feria se realizó el corte de listón inaugural, para luego dar paso a la ceremonia de coronación de Yuridia I y su corte de honor, elegida entre 20 jóvenes candidatas que participaron en el certamen, aportando realce y emoción a la primera noche de feria.

Como parte de la celebración, los asistentes disfrutaron de la presentación de Sonido Mazter, que puso el ambiente y marcó el inicio de una serie de espectáculos artísticos que formarán parte de la feria. Estas actividades se realizan con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila y Super Gutiérrez, quienes se suman a este gran proyecto.

El evento de inauguración contó con la presencia de la Secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina Amezcua González; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro; Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova, alcaldes y alcaldesas de la Región Centro, miembros del Cabildo y directores del Ayuntamiento.

Para garantizar la tranquilidad de las familias se ha puesto en marcha un operativo especial de seguridad y protección civil, coordinado por el Gobierno Municipal con apoyo de corporaciones estatales y federales. Este operativo contempla filtros de acceso, presencia permanente de la Policía Municipal, Protección Civil y cadetes de la Academia de Policía.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal reconoció y agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, que permite fortalecer la realización de eventos seguros y exitosos, en beneficio de las familias de Monclova y la región centro. "La Feria de Monclova es un orgullo para nuestra ciudad, un espacio que pertenece a las familias y que queremos que disfruten con tranquilidad. Por eso trabajamos de manera coordinada con el Gobierno del Estado y las corporaciones de seguridad, para que este sea un evento seguro, familiar y de sana convivencia para todas y todos", subrayó el alcalde.