Localizan sin signos vitales a adulto mayor en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La mañana de este martes 14 de octubre se registró un lamentable hallazgo en la colonia Infonavit-Reforma, donde un adulto mayor fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de su vivienda, ubicada en la calle Privada Cloete.

El fallecido fue identificado con el nombre de Roberto N., quien vivía solo desde hace tiempo y al cual, sus vecinos no veían desde hace tres días, aproximadamente.

De acuerdo con testimonios de algunas personas, la ausencia prolongada del adulto mayor despertó inquietud entre los residentes, quienes decidieron acercarse al domicilio para llamarlo, emanando fétidos olores del interior de la casa.

Ante esta situación, los vecinos dieron aviso a la guardia del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, quienes acudieron al lugar para verificar los hechos.

Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron el cuerpo del adulto mayor en su recámara, sin signos de violencia, por lo que se presume que la causa del fallecimiento fue un infarto agudo al miocardio.

Las autoridades procedieron al levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a una funeraria local para los trámites correspondientes. Posteriormente, familiares del señor Roberto acudieron al lugar para identificarlo y recibir sus restos, con el fin de brindarle cristiana sepultura.

Este hecho ha generado consternación entre los habitantes de la colonia, quienes lamentaron la partida del adulto mayor y reflexionaron sobre la importancia de mantener vínculos comunitarios, especialmente con personas que viven solas y podrían requerir apoyo en momentos críticos.