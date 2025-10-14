Anuncian Concurso del Novillo Gordo 2025 en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El comité organizador del esperado Concurso del Novillo Gordo 2025 anunció oficialmente las actividades que se llevarán a cabo en fechas próximas, evento que promete dejar una significativa derrama económica en el municipio de Múzquiz y resaltar la calidad genética del ganado local.

Desde las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz, el presidente de la misma, ingeniero Apolinar Guajardo Falcón, detalló las acciones programadas para dicho acontecimiento, agradeciendo el respaldo del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, así como el apoyo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quienes han sido clave para la realización del evento.

El concurso arrancará el próximo 25 de octubre a las 09:00 horas, con el pesaje de los ejemplares hasta las 14:00 horas, esperando una nutrida participación de ganaderos y visitantes.

En el lugar se dará conocer la genética de ganado bovino que distingue al municipio de Múzquiz, posicionándolo como referente en calidad y desarrollo ganadero.

Se prevé la inscripción de entre 70 y 90 novillos, cada uno con un peso aproximado de 380 kilos. El pesaje final se realizará el 10 de abril de 2026, como parte de los festejos de la Expoasis Ganadera, mientras que la clasificación de canal tendrá lugar el 13 de abril en el rastro de la Asociación Ganadera Local.

Los participantes competirán en cinco categorías, premiando a los primeros lugares. Se espera también la participación de instituciones educativas como el Tecnológico de Múzquiz, siguiendo el ejemplo del empresario local Alberto Ramos Jiménez, quien ha sido un impulsor constante de este tipo de iniciativas.

Este evento no solo fortalece el sector ganadero, sino que también representa una oportunidad para dinamizar la economía local, fomentar el intercambio de conocimientos y consolidar el orgullo de la comunidad muzquense.