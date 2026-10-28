Celebraciones religiosas en Frontera: Familias rinden homenaje a San Judas Tadeo

Entre oraciones, danzas de matachines y muestras de solidaridad, familias de la Región Centro se congregaron en la capilla de San Judas Tadeo, en el ejido 8 de Enero, para agradecer los favores recibidos y pedir la intercesión del santo de las causas difíciles.

Las visitas comenzaron desde la noche del martes y continuaron durante la mañana de este miércoles, cuando se celebraron misas y se presentaron grupos de matachines como parte de las expresiones de fe dedicadas al santo.

Desde distintos puntos de la región llegaron personas para cumplir sus mandas, agradecer por la salud de sus seres queridos y mantener viva una tradición religiosa que cada año reúne a creyentes en esta comunidad rural de Frontera.

Entre los asistentes destacaron familias que acudieron con bebés de apenas unos meses de nacidos, a quienes llevaron ante la imagen de San Judas Tadeo como muestra de agradecimiento y esperanza, luego de superar dificultades o atravesar momentos complicados.

La jornada también estuvo marcada por la solidaridad de los devotos, algunos de los cuales llevaron alimentos para compartir con los presentes, en una muestra de apoyo a quienes acudieron a la capilla para participar en las celebraciones.

Para muchos creyentes, la visita representa más que una tradición: es una oportunidad para agradecer por los favores recibidos, pedir fortaleza ante situaciones difíciles y renovar su confianza en San Judas Tadeo.