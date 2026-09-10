Faustino Aguilar Arocha informa sobre suicidios en Monclova y región

FRONTERA, COAH.- Un total de 21 suicidios se han registrado hasta agosto en municipios de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, de los cuales 15 corresponden a hombres y seis a mujeres, informó Faustino Aguilar Arocha, jefe de la jurisdicción.

El funcionario detalló que los casos corresponden a 11 personas de Monclova, dos de Castaños, una de Escobedo, dos de Frontera, tres de Nadadores y dos de San Buenaventura.

Por grupo de edad, el mayor número de casos se concentra entre personas de 20 a 29 años, con siete; seguido por el grupo de 40 a 49 años, con cinco; de 50 a 59 años, con cuatro; de 30 a 39 años, con dos; de 15 a 19 años, con dos, y de 70 a 79 años, con uno.

Aguilar Arocha señaló que, ante esta situación, las autoridades sanitarias mantienen acciones de prevención y atención psicológica, particularmente entre jóvenes y personas que atraviesan situaciones de depresión, angustia o preocupaciones relacionadas con problemas personales y económicos.

"Son situaciones de depresión, sobre todo depresión, de angustia, de preocupaciones. A veces entra mucho la situación económica y sobre todo problemas de adicción", explicó.

El jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria destacó que se han reforzado talleres, dinámicas y actividades de prevención, además de ampliar la disponibilidad de atención psicológica en los municipios que integran la jurisdicción.

Para ello, se cuenta con psicólogos itinerantes que recorren los diferentes municipios y centros de salud, mediante dos rutas diseñadas para ampliar la cobertura y facilitar el acceso a las consultas.

Aguilar Arocha explicó que las personas que requieran apoyo pueden solicitar una cita mediante un código QR disponible en los centros de salud. Al ingresar, pueden realizar el proceso para ser atendidas por personal de psicología.

De acuerdo con las necesidades de cada paciente, se brinda seguimiento y, cuando es necesario, se realiza la canalización hacia otras instancias o servicios especializados.

El funcionario reiteró la importancia de solicitar ayuda profesional ante situaciones de depresión, angustia o crisis emocional, como parte de las acciones de prevención que mantiene la Secretaría de Salud.