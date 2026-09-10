Saltillo: Apagones de CFE afectan suministro de agua en 200 colonias

SALTILLO, COAH.- Los apagones y fallas en el suministro de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantienen parcialmente fuera de operación a pozos del acuífero sur de Saltillo, afectando el abasto de agua en alrededor de 200 colonias.

El alcalde Javier Díaz informó que la energía comenzó a restablecerse parcialmente desde la tarde-noche de ayer; sin embargo, estimó que la normalización del suministro de agua podría extenderse hasta el martes o miércoles de la próxima semana.

Explicó que los pozos permanecieron prácticamente detenidos desde el sábado hasta ayer, debido a que el suministro eléctrico recibido no alcanzaba la capacidad necesaria para operar las bombas.

Díaz detalló que algunos pozos requieren entre 450 y 470 kW o kVA para funcionar, mientras que en determinados momentos recibieron apenas 250 kW o kVA.

"Si nosotros prendiéramos el pozo, prendiéramos las bombas del pozo con 250, lo único que va a ocasionar es quemar las bombas", advirtió.

El alcalde señaló que el problema va más allá de las interrupciones recientes y consideró que existe una falta de inversión en generación y distribución de electricidad durante los últimos años.

Añadió que los cortes de energía se han convertido en un problema recurrente. En 2025, dijo, se registraron 39 apagones o afectaciones de más de una hora que impactaron los pozos de agua.

En lo que va de 2026, agregó, ya suman 38 apagones con afectaciones superiores a una hora, cuando aún faltan alrededor de tres meses y medio para concluir el año.

"Lo que nosotros buscamos es hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad a que pongan atención y pongan todas manos a la obra en el tema de la generación de energía suficiente", expresó.

Díaz informó que ayer habló con el superintendente Roberto Velázquez, quien le comunicó que la CFE continuaba trabajando para resolver el problema.

El alcalde indicó que insistirá este jueves con el funcionario para conocer la fecha exacta en que se normalizará el suministro de energía hacia los pozos.

Señaló que, aun cuando todos los pozos recuperen su operación, la red de distribución de agua requerirá varios días para normalizarse.

"Esto nos va a conllevar a normalizar la situación hasta prácticamente el martes o miércoles de la semana que entra", afirmó.

Díaz también informó que por la mañana sostuvo una reunión con el gobernador Manolo Jiménez, con quien abordó la problemática.

Consideró necesario que las cámaras empresariales se pronuncien ante la CFE por los apagones que se registran en distintas partes del país, particularmente en Saltillo y la región sureste de Coahuila.

El alcalde destacó que el municipio de Saltillo y Aguas de Saltillo se encuentran entre los dos clientes más importantes de la CFE en la región sureste, por lo que pidió garantizarles el suministro de energía necesario para operar con normalidad y ofrecer el servicio de agua a la población.