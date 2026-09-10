Antonio Attolini critica el Pase Turístico propuesto en Nuevo León

SALTILLO, COAH.- El diputado Antonio Attolini calificó como una "estupidez flagrante" la propuesta del gobernador de Nuevo León para establecer un Pase Turístico a vehículos con placas foráneas y llamó al Congreso de esa entidad, particularmente a los legisladores de Morena, a revisar la medida.

"Es una estupidez flagrante lo que el gobernador de Nuevo León ha propuesto", expresó.

Durante la discusión del tema en el Congreso de Coahuila, Attolini pidió a los legisladores neoleoneses tomar en cuenta el planteamiento realizado desde esta entidad y revisar las disposiciones previstas para los automovilistas que circulan entre ambos estados.

El legislador cuestionó que una disposición administrativa pueda establecer, además, una medida recaudatoria relacionada con el libre tránsito de ciudadanos de distintas entidades federativas.

"No puede existir una disposición administrativa sobre la que además se imponga una medida recaudatoria para el libre tránsito entre ciudadanos que, por más neoloneses o coahuilenses o de cualquier otra entidad federativa, seguimos formando parte del pacto republicano que nos hace a todos mexicanos", señaló.

En este contexto, el Congreso de Coahuila aprobó un exhorto para solicitar al Congreso de Nuevo León revisar las reglas del Pase Turístico y analizar posibles adecuaciones a su marco regulatorio.

La propuesta fue presentada por la diputada Edna Dávalos y contempla particularmente a las personas que tienen vehículos legalmente registrados en otros estados y realizan traslados frecuentes a Nuevo León sin establecer su residencia habitual en esa entidad.

Los diputados también solicitaron al Poder Ejecutivo y al Instituto de Control Vehicular de Nuevo León revisar los mecanismos para implementar el permiso, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

De acuerdo con el exhorto, se busca evitar que la frecuencia de los desplazamientos genere cargas administrativas o económicas para residentes de otras entidades.

El Pase Turístico fue incorporado a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León como un permiso gratuito para vehículos con placas de otras entidades federativas o del extranjero que ingresen temporalmente al estado.

La legislación establece que el permiso permitirá circular hasta por 30 días naturales acumulados al año. Al superar ese periodo, el propietario deberá registrar el vehículo ante el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León y pagar el refrendo correspondiente.

Los lineamientos para su implementación fueron publicados el 4 de septiembre de 2026. Según información del Gobierno de Nuevo León, el Pase Turístico comenzará a operar 45 días naturales después de la entrada en vigor del acuerdo, por lo que su aplicación está prevista para octubre.