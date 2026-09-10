Carrera Corretón en Saltillo: Apoya a niños del CRIT Coahuila

SALTILLO, COAH.- Con el propósito de recaudar recursos para apoyar la rehabilitación de niñas y niños atendidos en el CRIT Coahuila, fue anunciada la carrera "Corretón", que se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre en la Ruta Recreativa.

La actividad se realizará semanas antes de la jornada nacional del Teletón y está dirigida a familias, corredores y ciudadanos que deseen contribuir a la causa, ya sea mediante su participación en alguna de las distancias o acompañando la jornada.

Herminio Rodríguez Torres, director general del CRIT Coahuila, explicó que los recursos obtenidos permitirán contribuir a la continuidad de los tratamientos de los menores y evitar que las condiciones económicas de sus familias se conviertan en una barrera para su rehabilitación.

Actualmente, más de mil familias reciben atención en el centro, por lo que, señaló, este tipo de actividades es importante para ampliar las posibilidades de atención y contribuir al bienestar de los pacientes.

El programa contempla el inicio de la competencia a las 8:00 horas, mientras que el calentamiento se realizará a las 7:45. Los participantes podrán optar por una carrera de 5 kilómetros, un recorrido familiar de 1 kilómetro o una categoría infantil.

La participación de los menores estará dividida en tres rangos de edad: de 1 a 5 años, de 6 a 9 y de 10 a 13 años, con el objetivo de incorporar a los niños en las actividades de la jornada.

Aunque el evento contempla la participación de corredores experimentados y un aspecto competitivo, los organizadores destacaron que no está limitado a atletas. La convocatoria está abierta a quienes prefieran correr, trotar o caminar, de acuerdo con sus condiciones y posibilidades.

La inscripción tendrá un costo de 320 pesos e incluye playera, número de corredor, medalla, hidratación durante el recorrido y kit de recuperación.

El registro podrá realizarse en Café Campestre, Gimnasio Tessen, las oficinas de Go Time y el CRIT Saltillo. También estará disponible la inscripción en línea a través de Go Time.

Los organizadores destacaron que el objetivo del "Corretón" trasciende la práctica deportiva, pues los recursos generados mediante las inscripciones contribuirán a que los menores continúen con sus terapias y sus procesos de rehabilitación.

Con el mensaje "cada paso tuyo es un paso en su esperanza", representantes del CRIT Coahuila invitaron a la población a participar en la carrera y respaldar a las familias que requieren estos servicios.