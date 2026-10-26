Mil 800 estudiantes y diversas instituciones participarán en el desfile del 20 de noviembre en Frontera

Un promedio de mil 800 estudiantes de secundarias, preparatorias y de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera participarán en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre, que recorrerá las principales calles del municipio con una temática deportiva y revolucionaria.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos, director de Educación de Frontera, informó que los preparativos contemplan la participación de instituciones educativas de distintos niveles, además de corporaciones de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil.

También se prevé la incorporación de charros y carros alegóricos, con el propósito de ofrecer un recorrido alusivo al aniversario de la Revolución Mexicana y fomentar la participación de la comunidad en esta conmemoración cívica.

El desfile está programado para iniciar a las 8:15 de la mañana. El contingente avanzará por las calles Carranza, Guerrero y Progreso, hasta concluir frente a la Presidencia Municipal.

Rodríguez Ramos señaló que la actividad reunirá a estudiantes y representantes de distintos sectores, quienes formarán parte de la celebración mediante presentaciones y representaciones relacionadas con el deporte y la historia revolucionaria.

La organización del evento contempla la coordinación de los participantes para mantener el orden durante el recorrido y facilitar el desplazamiento de los contingentes por las vialidades previstas.

La conmemoración del 20 de noviembre recuerda el inicio de la Revolución Mexicana de 1910, por lo que cada año se realizan actividades cívicas y desfiles en los que participan escuelas y diversas agrupaciones.