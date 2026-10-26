Guadalupe Taddei renuncia al INE: Cámara de Diputados recibe carta

CIUDAD DE MÉXICO — La Cámara de Diputados recibió de manera formal la carta de renuncia presentada por la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, según confirmó el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En la misiva dirigida al Poder Legislativo, Taddei Zavala expresó que deja la titularidad del organismo electoral con la satisfacción del deber cumplido tras más de tres décadas de trayectoria en la función pública. La exfuncionaria manifestó que su decisión busca salvaguardar la estabilidad de la institución encargada de la organización comicial.

Contexto de la renuncia

La dimisión ocurre de forma paralela al inicio de una investigación de oficio abierta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), orientada a revisar eventuales irregularidades en la contratación de suministros y materiales electorales. Las indagatorias abarcan tanto al órgano electoral federal como a diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y empresas proveedoras del sector.

Guadalupe Taddei Zavala asumió la conducción del Consejo General del INE en abril de 2023. Tras la recepción formal del documento en el recinto legislativo, la Cámara de Diputados dará inicio a los trámites institucionales para definir la designación del relevo correspondiente de cara a los procesos electorales venideros.