Menores en las calles de Frontera: Pérez Cantú toma acciones preventivas

La presencia de menores de edad en las calles durante la madrugada y la detección de conductas de riesgo mantienen en alerta a las autoridades de Frontera, donde se trabaja con escuelas, padres de familia y la Fiscalía para prevenir situaciones que involucren a niños y adolescentes.

Acciones de la autoridad

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que la Policía Escolar, a cargo de Toñita en los planteles educativos, participa en las acciones de vigilancia y atención de situaciones que requieren la intervención de las autoridades.

Explicó que, cuando detectan señales de alerta en algún estudiante, buscan acercarse a sus padres para dialogar y establecer medidas preventivas que permitan atender el problema desde el entorno familiar. Añadió que la Fiscalía también ha impartido pláticas y capacitaciones a padres de familia para explicarles las posibles responsabilidades legales que pueden enfrentar cuando sus hijos menores de edad incurren en conductas que constituyen una falta o un delito.

Detalles confirmados

Pérez Cantú señaló que se han identificado situaciones que involucran a menores de distintas edades, desde los 10 y 12 años hasta jóvenes próximos a cumplir la mayoría de edad. Aunque aseguró que no considera que el problema haya aumentado, reconoció que algunas conductas se hacen más visibles cuando los adolescentes permanecen en la vía pública durante la noche y la madrugada.

La edil también expresó preocupación por los casos en los que algunos menores presuntamente consumen sustancias tóxicas, una situación que, dijo, requiere atención cuidadosa para evitar conflictos con las familias y garantizar la protección de los adolescentes. Indicó que el Ayuntamiento continuará trabajando dentro de sus atribuciones para atender estos casos, con respeto a los derechos de los menores y mediante la coordinación con las instancias correspondientes.

Vigilancia y prevención

La alcaldesa subrayó que la vigilancia de los hijos no corresponde únicamente a las autoridades, sino también a sus padres o a las personas legalmente responsables de su cuidado. Advirtió que la presencia de menores en la calle a las 11 de la noche, la medianoche o incluso durante la madrugada debe llamar la atención de sus familias, por lo que pidió reforzar la supervisión y la comunicación en los hogares.