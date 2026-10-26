Frontera: Sara Pérez Cantú anuncia operativo de seguridad para Halloween

Con rondines de vigilancia en colonias y ejidos, el Ayuntamiento de Frontera implementará un operativo de seguridad durante las fiestas de Halloween, con el objetivo de prevenir desórdenes y proteger la integridad de los habitantes.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que las acciones se realizarán en coordinación con corporaciones de los gobiernos estatal y federal, con especial atención en los sectores donde se han identificado mayores problemas.

El operativo de seguridad se coordinará con autoridades estatales y federales para cubrir toda la ciudad.

Explicó que los recorridos abarcarán toda la ciudad, mientras que la Policía Ejidal se encargará de la vigilancia en las comunidades rurales. La edil aclaró que el operativo no tendrá fines recaudatorios ni se instalarán filtros, sino que se enfocará en mantener el orden y evitar situaciones que pongan en riesgo a la población durante las celebraciones.

Pérez Cantú llamó a quienes participen en las fiestas de Halloween a divertirse de manera responsable, respetar a sus vecinos y evitar actos vandálicos o conductas que afecten a otras personas. "Los desórdenes no van; tenemos que ser muy respetuosos con nuestros vecinos, con nuestro prójimo", expresó la alcaldesa al insistir en que las celebraciones deben realizarse sin causar daños ni molestias a los habitantes.

La alcaldesa Pérez Cantú enfatiza que el operativo no tendrá fines recaudatorios, sino que busca mantener el orden.

Asimismo, señaló que el municipio ya cuenta con cámaras de videovigilancia instaladas y que se contempla colocar más equipos en puntos específicos donde se han detectado situaciones problemáticas. Indicó que estas herramientas permitirán reforzar la vigilancia durante las 24 horas del día y apoyar las labores de seguridad en distintos sectores de Frontera.

La alcaldesa reiteró que el propósito del operativo es prevenir incidentes y garantizar que las familias puedan disfrutar de las celebraciones sin afectar la tranquilidad de la comunidad.