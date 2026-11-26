FRONTERA, Coahuila.- Alrededor de 10 planteles educativos de Frontera participan en la decoración del pino navideño de la ciudad, mediante la elaboración e instalación de esferas diseñadas por estudiantes y maestros.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos, director de Educación Municipal, informó que la convocatoria se realizó por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, a través del departamento de Logística, para integrar a las instituciones educativas en las actividades navideñas.

Explicó que algunas escuelas ya instalaron sus adornos, mientras que otras instituciones, entre ellas preparatorias y universidades, se han sumado a la iniciativa con esferas elaboradas por sus comunidades escolares. Destacó que algunos planteles realizaron esferas de gran tamaño con la participación de alumnos y maestros de Artes, quienes trabajaron en conjunto para crear los elementos decorativos que formarán parte del árbol.

Rodríguez Ramos señaló que la decoración escolar se complementará con los adornos que instalará la Presidencia Municipal, con el propósito de tener listo el pino para su encendido el próximo 1 de diciembre, a las 6:00 de la tarde. El funcionario agradeció la participación de las instituciones educativas y destacó que esta actividad permite involucrar a los estudiantes en las celebraciones de diciembre, además de ofrecerles una experiencia de convivencia y colaboración.

Agregó que durante la mañana participaron alumnos de preescolar del plantel Elzar Rendón García, ubicado en las cercanías del lugar donde se instala el árbol, quienes acudieron acompañados de sus padres. Debido a las bajas temperaturas registradas durante las primeras horas del día, no todos los pequeños pudieron asistir, por lo que se contempla que otros estudiantes se incorporen durante el transcurso de la jornada. Durante la actividad también se contó con la participación de estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, quienes continuaron con la instalación de sus respectivas esferas.