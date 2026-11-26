SALTILLO, Coah. - El Gobierno Municipal de Saltillo prepara brigadas de apoyo para atender a familias en situación vulnerable durante la temporada invernal, con la entrega de cobijas, alimentos y materiales para proteger viviendas de las bajas temperaturas.

Ernesto Siller, titular de Desarrollo Social, informó que las acciones se realizarán en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural, encabezada por Diego Fuentes, para atender tanto sectores de la ciudad como ejidos y comunidades alejadas.

Explicó que, como parte del programa, se realizarán visitas domiciliarias a partir de las solicitudes recibidas a través del Módulo de Atención Ciudadana (MAC), principalmente en zonas donde existen viviendas construidas con tejabanes o que carecen de techos adecuados.

En estos casos, además de cobijas y apoyos alimentarios, las familias podrán recibir materiales de construcción, láminas y hules para mejorar las condiciones de sus viviendas y protegerse del frío.

Siller señaló que el alcalde Javier Díaz González participará en las brigadas y recorridos por territorio para acercar los apoyos a quienes más los necesitan, mientras que la cantidad y el tipo de ayuda dependerán de las condiciones climatológicas y de las necesidades detectadas.

El funcionario indicó que en la zona urbana tienen identificados alrededor de ocho puntos prioritarios, entre ellos Margaritas, Morelos Quinto Sector, Las Isabeles, el área de Tejabanes, Omega y La Gloria.

A estos sectores se sumarán los ejidos y comunidades rurales que, en coordinación con Desarrollo Rural, sean identificados como los que requieren mayor atención, particularmente aquellos que se encuentran más alejados de la mancha urbana.

El titular de Desarrollo Social invitó a las familias que necesiten algún apoyo a presentar su solicitud en el MAC o acudir directamente a las oficinas de la dependencia, ubicadas en el primer piso de la Presidencia Municipal, frente a Catastro.