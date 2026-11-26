SALTILLO, COAH.- El aumento de los costos de operación y las nuevas disposiciones laborales podrían complicar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas (pymes), advirtió Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex en la región Sureste de Coahuila.

El representante empresarial expresó su preocupación por las repercusiones que tendrán medidas como el incremento al salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y los cambios en el pago de horas extras, debido a que los negocios tendrán que modificar sus esquemas de operación para cumplir con la legislación sin poner en riesgo su estabilidad económica.

Señaló que estas obligaciones llegan en un momento complicado para diversas actividades industriales, algunas de las cuales han registrado retrocesos cercanos al 30 %, particularmente por las variaciones en los precios y costos del acero, situación que también afecta a otros sectores productivos.

Frente a este panorama, López Villarreal indicó que el sector empresarial solicitó a representantes de la Secretaría del Trabajo federal establecer un periodo de flexibilidad de seis meses durante la implementación de las nuevas medidas.

La propuesta busca que las pequeñas y medianas empresas dispongan de tiempo suficiente para ajustar sus procesos y condiciones laborales, sin tener que enfrentar multas o desembolsos adicionales mientras realizan las adecuaciones correspondientes.

El dirigente de Coparmex sostuvo que las reformas deben reflejarse en mejores condiciones para los trabajadores y en mayores niveles de productividad, sin convertirse en mecanismos de recaudación que terminen comprometiendo la permanencia de los negocios.

A pesar de las dificultades actuales, manifestó confianza en que durante 2027 mejoren las condiciones del mercado, lo que permitiría reactivar la actividad industrial y recuperar el crecimiento económico de la región Sureste de Coahuila.