SALTILLO, Coah. - Con el objetivo de prevenir accidentes y atraer visitantes durante la temporada decembrina, la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila promoverá que los paisanos que regresan de Estados Unidos hagan una escala en Saltillo para descansar antes de continuar su recorrido hacia otros estados del país.

Héctor Horacio Dávila, presidente de la organización, informó que preparan una campaña de promoción mediante anuncios panorámicos que serán colocados en Piedras Negras, Monclova, Torreón y Saltillo, con mensajes enfocados en fomentar viajes seguros y evitar que los connacionales conduzcan durante periodos prolongados sin detenerse.

Explicó que una parte importante de los viajeros provenientes de Estados Unidos, principalmente de ciudades como San Antonio, Texas, suele realizar recorridos largos hasta destinos como Zacatecas sin efectuar paradas para descansar. Ante esta situación, el sector hotelero buscará ofrecerles tarifas especiales para motivarlos a pasar la noche en Saltillo y continuar su trayecto al día siguiente, reduciendo así los riesgos asociados al cansancio al volante.

En otro tema, Dávila reconoció que la ocupación hotelera en Coahuila se mantiene por debajo de los niveles registrados durante el año pasado, con una disminución aproximada del 5 por ciento. Detalló que durante octubre la región sureste reportó una ocupación del 52 por ciento, mientras que en el mismo mes del año anterior alcanzó el 56 por ciento.

Pese a este comportamiento, el representante del sector manifestó confianza en que la actividad turística mejore durante noviembre y diciembre, además de anticipar un panorama más favorable para 2027, impulsado principalmente por el crecimiento del turismo relacionado con eventos.