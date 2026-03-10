Asiste a la Feria de Crédito INFONAVIT en Nueva Rosita este 13 de marzo

NUEVA ROSITA, COAH.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por sus siglas (INFONAVIT), realizará su Feria de Crédito en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, con el objetivo de acercar sus diferentes productos de financiamiento a las y los derechohabientes.

La atención se brindará el viernes 13 de marzo, de 10:00 a 16:00 horas, en la Casa de la Cultura María del Pilar Tijerina de Guadiana, ubicada en la calle Presidente Benito Juárez, colonia Sarabia.

Las y los asistentes también podrán recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno, solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

Las personas que tengan un crédito que era impagable, también recibirán atención sobre los beneficios que obtuvieron con la implementación del programa INFONAVIT Solución Integral (SI), los cuales van desde reducciones importantes al saldo; la reestructura en tasa de interés, mensualidad y/o saldo; hasta la liquidación completa del financiamiento.

Además, quienes tengan al menos seis meses de antigüedad laboral, ganen entre uno y dos salarios mínimos y no cuenten con crédito hipotecario, podrán actualizar sus datos de contacto para participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar y solicitar asesoría sobre cómo adquirir una de estas viviendas.

Con esta acción, se busca acercar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.