Avanza con cautela rescate En Mina 8 Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Viudas y familiares de los 38 mineros que aún permanecen atrapados en la Unidad 8 de Pasta de Conchos sostuvieron la mañana de este martes un encuentro con representantes del Mando Unificado, responsables de coordinar las acciones de rescate.

En la reunión se reiteró el compromiso de continuar con los trabajos hasta lograr la extracción de cada uno de los mineros que quedaron atrapados en la mina.

Durante el encuentro, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) explicó a los familiares los avances alcanzados y las condiciones actuales al interior del yacimiento.

Se detallaron las labores técnicas realizadas y los retos que han surgido en el proceso, subrayando la complejidad del terreno y la necesidad de mantener protocolos estrictos de seguridad.

Aunque los avances se han dado de manera cautelosa pero precisa, las autoridades enfatizaron que el ritmo responde a la prioridad de proteger la integridad de los rescatistas.

Cada maniobra se ejecuta bajo medidas de prevención para evitar accidentes, garantizando que el proceso se lleve a cabo con responsabilidad y sin poner en riesgo vidas adicionales.

En paralelo, las labores de exploración han permitido localizar diversos indicios no biológicos, como herramientas utilizadas por los mineros y pertenencias personales.

Estos hallazgos, aunque no representan aún la recuperación de cuerpos, constituyen señales del avance en la búsqueda y aportan elementos de valor para las familias que esperan respuestas.

El Mando Unificado reafirmó que el objetivo sigue siendo la recuperación total de los mineros, manteniendo comunicación constante con los familiares y ofreciendo transparencia en cada etapa del proceso.

La esperanza de las viudas y parientes se mantiene firme, mientras el rescate avanza con pasos cuidadosos en uno de los episodios más dolorosos de la historia minera del país.