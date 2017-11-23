Festeja Castaños su 343 aniversario

Castaños.- Con una serie de eventos artísticos, deportivos, autoridades municipales celebraron el 343 aniversario de la fundación de Castaños.

Desde las ocho de la mañana se llevó a cabo una misa de agradecimiento en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso, posteriormente el Mariachi ya esperaba en la entrada presidencial para entonar “Las Mañanitas”, enseguida se llevó a cabo el reparto de tamales y champurrado, todo esto en un ambiente familiar.

Adultos mayores que asisten ante el DIF Municipal acompañaron a la primera dama Hilda Diamantina, entonando y bailando las canciones que tocaba el Mariachi.

Durante la mañana se llevaron a cabo eventos deportivos, mientras arribaba la cabalgata proveniente del ejido La Gloria.

Cerca de las 11:30 de la mañana cabalgantes desfilaron por las principales calles de esta localidad, posteriormente se llevó a cabo una rifa de monturas y accesorios para los acompañantes.

Durante la noche se llevó a cabo la coronación a la reina de Santa Cecilia de Castaños, donde participaron cerca de ocho señoritas.

Viva, Viva el rey de España, hice alto y levanté una cruz en alto y lo asenté para que conste y lo firme. Esto sucedía como he asentado, el 22 de noviembre de 1674.

En el año de1745, los terrenos de Castaños se dieron como merced a don Domingo de Hoyos, ya que poseía un rancho en el paraje del Buen Suceso. Tanto en esta vez como en la anterior, Castaños se fundaba bajo el signo y el impulso de la agricultura y así el 28 de abril del citado año, el Alférez Real de Santiago de la Monclova Joseph de Castilla y Terán se trasladó a Castaños y desde el paraje del Buen Suceso, le dio posesión de todo el valle en nombre del Rey de España a don Domingo de Hoyos, después de comprobar que ejecutaba acciones de trabajo agrícola que le daban derecho a posesión.

Para el año de 1915, la ya congregación de Castaños tenía fisonomía propia. Vivía de la agricultura y su ganadería; realizaba su comercio, aunque en esto último y en lo administrativo seguía dependiendo de Monclova. Llegaba a los mil habitantes, entre todos pagaban anualmente doscientos pesos de contribuciones, y se contaba con los recursos necesarios para establecer escuelas y demás necesidades de un municipio, estos argumentos sirvieron a los castañenses para pedir al Gobierno del Estado la separación del municipio de Monclova y la creación de otro independiente con Castaños como cabecera.

Fue así, como el 25 de enero de 1916, el gobernador DON Gustavo Espinosa Mireles expidió el decreto No. 12, mediante el cual se creaba este municipio.

Le daba por límites los de la Merced de Castaños, enumeraba las localidades que comprendía y elevaba a la categoría de villa, hasta esa fecha Congregación, que sería la cabecera del nuevo Municipio, cuyo juez seria el Presidente Municipal provisional mientras se convocaba a elecciones, Castaños nacía como municipio independiente, era el 25 de enero de 1916.