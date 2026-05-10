Abarrotan restaurantes para festejar a mamá

Saltillo, Coahuila.- Las familias saltillenses salieron este 10 de mayo a celebrar a mamá y con ello los restaurantes de la ciudad vivieron uno de los días con mayor movimiento del año, registrando llenos totales y largas filas desde temprana hora. Desde pequeños negocios de comida hasta reconocidos restaurantes y cafeterías se vieron abarrotados por familias que decidieron consentir a las madres con desayunos, comidas y cenas especiales, convirtiendo esta fecha en un fuerte impulso para la economía local.

El impacto en la economía local

En distintos puntos de Saltillo fue evidente el ambiente festivo, con mesas llenas, música, flores y convivencias familiares que dieron vida a los establecimientos durante todo el día. Personal de restaurantes señaló que las reservaciones comenzaron desde días antes y que muchos locales operaron al máximo de su capacidad. El gremio restaurantero estima que este Día de las Madres deje una derrama económica cercana a los 10 millones de pesos, beneficiando no solo a los negocios de alimentos, sino también a florerías, pastelerías y comercios relacionados con los festejos.

Celebraciones que unen a las familias

Además del impacto económico, la fecha también dejó estampas familiares llenas de alegría y unión, reafirmando al 10 de mayo como una de las celebraciones más importantes y emotivas para las familias mexicanas.