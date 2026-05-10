Detienen a Jeison Limón en Parras por huachicol

Parras de la Fuente, Coahuila.- Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre identificado como Jeison Alberto Limón Martínez, de 33 años de edad y con domicilio en el municipio de García, Nuevo León, por su presunta participación en el delito de sustracción ilícita de hidrocarburos.

Detalles de la detención

La detención se llevó a cabo sobre la carretera federal 40, a la altura del ejido Piedra Blanca, en el municipio de Parras de la Fuente.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un tractocamión de la marca Kenworth, así como un autotanque con la leyenda "Alfa Energy and Logistic", unidades que presuntamente eran utilizadas para el traslado ilegal de combustible.

Acciones de la autoridad

Tanto el detenido como los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.