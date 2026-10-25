San Buenaventura: Gobierno lanza Festival de Día de Muertos 2026

San Buenaventura, Coah.– Con el propósito de fortalecer las tradiciones mexicanas, impulsar el talento artístico local y promover la identidad cultural del municipio, el gobierno municipal de San Buenaventura, a través del Departamento de Educación y Cultura, prepara el Festival de Día de Muertos 2026, que incluirá el primer concurso municipal de alebrijes monumentales y diversas actividades para toda la familia.

La convocatoria para el concurso de alebrijes está dirigida a artesanos, cartoneros, piñateros, artistas plásticos, escultores, colectivos artísticos y creadores independientes mayores de 15 años, residentes de San Buenaventura.

Los participantes deberán presentar obras originales, de creación propia y con una altura mínima de un metro, elaboradas con materiales como cartón, papel maché, madera, alambre, foamy, telas y materiales reciclados, entre otros.

El concurso contempla una bolsa de premios de 3 mil pesos para el primer lugar, 2 mil para el segundo y mil pesos para el tercero. Además, se otorgará el reconocimiento especial "Alebrije Identidad San Buenaventura" a la pieza que mejor represente la historia, cultura, flora, fauna o tradiciones del municipio.

La exhibición, concurso y premiación de los alebrijes se realizarán el lunes 26 de octubre, a las 5:00 de la tarde, en la plaza principal. Las obras participantes también formarán parte de la exposición durante la Alumbrada del 28 de octubre.

El programa contempla cuatro actividades principales que combinarán arte, literatura, tradición y creatividad:

* Lunes 26 de octubre | Concurso de Alebrijes. A las 5:00 de la tarde en la plaza principal, con la participación de creadores locales que darán vida a figuras llenas de color e imaginación.

* Martes 27 de octubre | "San Buena, versos para la eternidad". A las 6:00 de la tarde en la Casa de la Cultura, una actividad dedicada a las expresiones literarias y a la memoria de quienes han trascendido.

* Miércoles 28 de octubre | Desfile "Luces, Flores y Tradición". A las 6:00 de la tarde, con recorrido del Árbol de la Vida hacia la plaza principal. La actividad resaltará los elementos tradicionales de la celebración, en una jornada que contempla la Alumbrada.

* Viernes 30 de octubre | Concurso de Catrinas con material reciclable. A las 6:30 de la tarde en la plaza principal, donde la creatividad y el aprovechamiento de materiales se unirán para representar una de las figuras más emblemáticas del Día de Muertos.