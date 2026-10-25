Arranca temporada alta en el Centro Histórico

El Centro Histórico de Saltillo inició su temporada de mayor afluencia de visitantes y actividad comercial con el Festival de las Ánimas, al que seguirán el Buen Fin y las ventas navideñas, informó Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro.

El funcionario señaló que este periodo representa una oportunidad importante para los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, quienes esperan beneficiarse del incremento de visitantes durante las próximas semanas.

El Festival de las Ánimas en Saltillo

Destacó que las condiciones de seguridad permiten que las personas acudan al Centro Histórico en distintos horarios, incluso durante la noche, lo que contribuye a mantener la actividad en sus calles a lo largo del día.

Rojas Oyervides atribuyó estas condiciones a la coordinación entre el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

"Ya empieza la temporada más alta de afluencia en el Centro Histórico. Ya empezó el tema del Festival de las Ánimas y luego viene el Buen Fin, y de ahí se arranca toda la venta navideña", expresó.

Expectativas para comerciantes en Saltillo

El director de Distrito Centro indicó que se mantendrán atentos para que las actividades durante esta temporada se desarrollen con tranquilidad, como ha ocurrido habitualmente.

La expectativa es que la afluencia se mantenga durante noviembre y diciembre, en uno de los periodos más importantes del año para los establecimientos comerciales del primer cuadro de la ciudad.