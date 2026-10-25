Bomberos salvan a perro atrapado en incendio en colonia Analco

RAMOS ARIZPE, Coah. - Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe rescataron a un perro que quedó atrapado durante un incendio en una vivienda de la colonia Analco, donde la intervención de los rescatistas y el apoyo de los vecinos permitieron controlar las llamas antes de que alcanzaran otras habitaciones.

Los vecinos de la colonia Analco actuaron rápidamente para controlar el fuego.

El siniestro ocurrió en el domicilio marcado con el número 528 de la calle Nexpa, donde comenzó a incendiarse un sillón ubicado en la sala.

Al percatarse del fuego, los vecinos comenzaron a arrojar cubetas de agua para intentar sofocarlo y evitar que se extendiera, mientras solicitaban la intervención de los cuerpos de emergencia.

A su llegada, los bomberos tuvieron que forzar la puerta principal para ingresar, debido a que los propietarios no se encontraban en el domicilio. De acuerdo con los vecinos, habían salido para acudir a una consulta médica.

El incendio se originó en un sillón de la sala de la vivienda afectada.

Durante las maniobras, los rescatistas localizaron al perro en el interior de la vivienda y lograron ponerlo a salvo. El animal quedó bajo el resguardo temporal de Susana Gallegos Orocio, vecina del sector, quien lo cuidará hasta que regresen sus propietarios.

El incendio fue controlado antes de que alcanzara otras habitaciones del inmueble. De manera preliminar, se presume que un posible cortocircuito detrás del sillón pudo haber originado el fuego, aunque esta hipótesis aún debe ser confirmada.

Los bomberos forzaron la entrada para rescatar al perro atrapado.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal también acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

No se reportaron personas lesionadas. La intervención de los cuerpos de emergencia y la colaboración de los vecinos evitó que el incidente tuviera consecuencias mayores.